Артур Парфенчиков встретился с ветераном СВО Дмитрием Пушкаревым

Участник специальной военной операции после ранения вернулся на родное предприятие – Медвежьегорскую РЭБ флота.

О встрече с Дмитрием Пушкаревым глава республики рассказал на своей странице в соцсети. С ветераном СВО Артур Парфенчиков пообщался во время рабочей поездки в Медвежьегорский район.

Руководитель региона проверил работу крупнейшего в Карелии предприятия в сфере судоремонта — Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базы. Она располагается в поселке Пиндуши и основана была еще в 1934 году. Сегодня правительство Карелии вместе с новым собственником возвращают РЭБ к жизни.

На предприятии трудятся более 70 человек, среди них мастер цеха Дмитрий Пушкарев. Он работал здесь до того, как ушел на специальную военную операцию.«После ранения на СВО был комиссован, вернулся обратно на свое предприятие. Хочется, чтобы оно развивалось», — рассказал главе Карелии Дмитрий Пушкарев.

Артур Парфенчиков отметил, что поручил оказать РЭБ поддержку. На субсидию Правительства республики предприятие проведет модернизацию энергосистемы. Кроме того, требуется реконструкция слипа, портальных кранов, цехов и оборудования. Глава республики поставил задачу региональному Минпромторгу проработать вопрос по возможному предоставлению мер господдержки.«Понимаем, что судоремонт важен. Сейчас мы много внимания уделяем судостроению. Но чем больше будет спускаться судов, тем более актуальной будет тема ремонта», — отметил Артур Парфенчиков в беседе с Дмитрием Пушкаревым.

Глава региона поинтересовался состоянием здоровья Дмитрия после ранения и спросил, нужна ли какая-либо помощь, в том числе в медицинской реабилитации. Ветеран рассказал, что продолжает восстанавливаться после операции, поблагодарил за заботу и сказал, что на данный момент помощь не требуется.«Если что, я на связи, сразу обращайтесь», — отреагировал Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава региона подчеркнул, что предприятие будут развивать.«Люди должны работать, должны возвращаться на родной завод, так же, как это сделал Дмитрий Пушкарев», — написал Артур Парфенчиков.