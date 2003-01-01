Реклама на сайте
«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10 Статьи
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47 Статьи
Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»
01 сентября, 11:00 Статьи
Ясно, сухо и до +19°С: погода 2 сентября порадует жителей Карелии теплом

17:00

Около 600 девятиклассников попробуют улучшить результаты экзаменов

16:40

Жителей Шелтозеро с Днем знаний поздравили почетные гости и артисты из Петрозаводска

16:30

Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

16:15

Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта

16:05

Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников

15:40

Артур Парфенчиков встретился с ветераном СВО Дмитрием Пушкаревым

15:32

15:15

На трассе Фонтаны стартовал сентябрьский фестиваль

15:10

В Медвежьегорске после капремонта открылась школа

15:00

85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10

Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

23:15

Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

22:25

Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

21:30

В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

20:20

В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

19:15

«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

18:20

Без существенных осадков и до +18°С: первый день осени встретит жителей Карелии теплом

17:00

Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

16:10

Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

15:35

С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

14:40

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10
Сегодня 15:32 Вернулся живым
Поделиться

Участник специальной военной операции после ранения вернулся на родное предприятие – Медвежьегорскую РЭБ флота.

фото: © "Республика" / Сергей Юдин

О встрече с Дмитрием Пушкаревым глава республики рассказал на своей странице в соцсети. С ветераном СВО Артур Парфенчиков пообщался во время рабочей поездки в Медвежьегорский район.

Руководитель региона проверил работу крупнейшего в Карелии предприятия в сфере судоремонта — Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базы. Она располагается в поселке Пиндуши и основана была еще в 1934 году. Сегодня правительство Карелии вместе с новым собственником возвращают РЭБ к жизни.

На предприятии трудятся более 70 человек, среди них мастер цеха Дмитрий Пушкарев. Он работал здесь до того, как ушел на специальную военную операцию.«После ранения на СВО был комиссован, вернулся обратно на свое предприятие. Хочется, чтобы оно развивалось», — рассказал главе Карелии Дмитрий Пушкарев.

Артур Парфенчиков отметил, что поручил оказать РЭБ поддержку. На субсидию Правительства республики предприятие проведет модернизацию энергосистемы. Кроме того, требуется реконструкция слипа, портальных кранов, цехов и оборудования. Глава республики поставил задачу региональному Минпромторгу проработать вопрос по возможному предоставлению мер господдержки.«Понимаем, что судоремонт важен. Сейчас мы много внимания уделяем судостроению. Но чем больше будет спускаться судов, тем более актуальной будет тема ремонта», — отметил Артур Парфенчиков в беседе с Дмитрием Пушкаревым.

Глава региона поинтересовался состоянием здоровья Дмитрия после ранения и спросил, нужна ли какая-либо помощь, в том числе в медицинской реабилитации. Ветеран рассказал, что продолжает восстанавливаться после операции, поблагодарил за заботу и сказал, что на данный момент помощь не требуется.«Если что, я на связи, сразу обращайтесь», — отреагировал Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава региона подчеркнул, что предприятие будут развивать.«Люди должны работать, должны возвращаться на родной завод, так же, как это сделал Дмитрий Пушкарев», — написал Артур Парфенчиков.

Обсудить (0) в ленту
