Артур Парфенчиков ввел в эксплуатацию участок газораспределительной сети в Кончезере

Голубое топливо теперь пришло в индивидуальные дома жителей села Кончезеро.
Сегодня в селе Кончезеро Кондопожского района состоялась торжественная церемония зажжения факела Эстафеты газа, ставшего символом Программы газификации регионов: здесь открыли новый участок газораспределительной сети. Теперь жители почти 160 индивидуальных домов смогут использовать голубое топливо.
Старт пуску газа в газораспределительную сеть дал глава республики Артур Парфенчиков.
— Сегодня все больше местных жителей получают возможность провести в свои дома экономичное голубое топливо, — сказал руководитель региона. — Расширение сети газораспределения позволит также снизить нагрузку на систему электроснабжения района.Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров подчеркнул, что газификация района будет продолжаться.
— С развитием программы догазификации Карелии появляется возможность подключить новых потребителей. Мы уже получили 54 заявки от жителей села Кончезеро, — подчеркнул Юрий Азаров. — В ближайших планах — запуск газораспределительных сетей в деревне Большое Вороново и ряде других населенных пунктов Кондопожского района.Жители села Кончезеро поблагодарили Правительство Карелии, руководство Газпрома за проведенную работу.
— Мы очень ждали, когда к нам придет природный газ, ведь это значит жить постоянно с теплом. Теперь для нас это станет намного комфортнее и экономичнее, — сказала Светлана Пантелеева, жительница одного из домов села Кончезеро, в котором сегодня зажегся природный газ.
Жители республики могут воспользоваться различными льготами при подключении дома к природному газу. Так, можно использовать региональный материнский капитал, отдельным категориям граждан предоставляются субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков.
Напомним, что партия «Единая Россия» несколько лет назад выступила с инициативой о социальной догазификации — то есть о подведении природного газа бесплатно до участка потребителя. Это предложение поддержал Президент России, и программа стартовала по всей стране.
С 2024 года в Карелии список льготных категорий граждан — участников программы догазификации расширен. По поручению президента страны в их число вошли участники СВО и члены их семей, а также инвалиды первой группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.