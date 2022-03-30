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Артур Парфенчиков заявил о начале строительства нового хирургического корпуса БСМП в этом году

Новости. Общество
10:41, 21 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Всего за 2021 год на здравоохранение было направлено 27 млрд рублей. Были введены новые объекты, поступало высокотехнологичное оборудование, развивалось первичное звено. Результат работы – снижение младенческой смертности, смертности населения от новообразований и инфаркта миокарда.

Сегодня в ходе отчетного доклада в Законодательном Собрании Глава Карелии рассказал о работе Правительства по развитию сферы здравоохранения и демографии в 2021 году.

— Младенческая смертность в Карелии существенно ниже, чем в среднем по России и по Северо-Западному округу. Среди регионов страны по уровню младенческой смертности наша республика поднялась с 66 места в 2016 году до 14 места по итогам прошлого года, — подчеркнул Глава Карелии.

Еще одним важным показателем успешной работы в сфере здравоохранения стало снижение смертности населения от новообразований и инфаркта миокарда.

Всего на финансовое обеспечение здравоохранения в 2021 году было направлено более 27 млрд рублей — выше уровня 2020 года почти на 6%.

Глава Карелии напомнил основные итоги развития отрасли. Это и создание уже второго центра амбулаторной онкологической помощи на базе Сегежской районной больницы, и открытие на базе БСМП Петрозаводска современного эндоскопического центра и нового приемного отделения.  Более 70 единиц современного медицинского оборудования закуплены для Республиканского онкологического диспансера и первичных сосудистых отделений.

Качественно изменилась маршрутизация пациентов, в том числе в Сегеже введена в эксплуатацию посадочная площадка для приема санитарной авиации. Районы и столица Карелии получили 20 новых автомобилей скорой помощи.

В 2021 году выполнен ремонт 15 объектов здравоохранения. 63 автомобиля пополнили парк санитарного транспорта, построены 1 врачебная амбулатория в Шелтозеро и 8 ФАПов, введено в эксплуатацию 479 единиц современного медицинского оборудования.

Различные инструменты использовались в решении важного кадрового вопроса, в том числе приобретение жилья для медиков, улучшение базы образовательных учреждений, увеличение мест целевиков.  В итоге за два последних года в республику привлечено 266 медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения выросла на 11%, и сегодня существенно превышает средний по стране уровень.

Глава Карелии заявил о начале строительства нового хирургического корпуса БСМП в этом году:

— Постараемся пройти в этом году нулевой цикл, связанный в том числе с реконструкцией существующих коммуникаций. Этот проект — реорганизация экстренной медицинской помощи для всей республики — станет важнейшим на ближайшие годы.

 

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