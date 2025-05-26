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Артур Парфенчиков запустил первую пригородную электричку

Новости. Экономика
17:50, 08 Июня 2025
фото: Правительство Карелии

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Сегодня, в День республики, новый железнодорожный маршрут связал удаленные микрорайоны Петрозаводска, а также столицу — с Кондопожским и Прионежским районами.

В маршруте предусмотрено 19 остановок, из них 4 — в Петрозаводске. Электричка следует через железнодорожный вокзал и останавливается на городских станциях «Онежский разъезд» (Птицефабрика), «Голиковка», и «Томицы» (Сулажгорский Кирпичный Завод). Проходя через карельскую столицу, поезд следует до Кондопоги в одном направлении, Деревянки и Ладвы — в другом.

Электричка курсирует трижды в день. График маршрута сформирован так, чтобы пассажиры прибывали утром на работу и учебу, есть дневные и вечерние рейсы.

Артур Парфенчиков доехал до станции Шуйская, пообщался с пассажирами и отметил, что новый маршрут должен сделать транспортную инфраструктуру республики комфортной и доступной для жителей.

«Мы в последние 6 — 7 лет запустили 16 пригородных маршрутов, увеличили количество составов, в первую очередь, учитывая пожелания жителей, — сказал Глава региона. — Обновлена железнодорожная маршрутная сеть Приладожья, Севера Карелии. Петрозаводск и ближайший пригород также должны стать частью единой модели транспортной логистики. Первая электричка свяжет Петрозаводск  с Прионежьем и Кондопогой и войдет в уже существующую автобусную систему сообщения. Наша задача — связать пригород и Петрозаводск всеми видами транспорта, чтобы у пассажиров был выбор. Символично, что старт электричке дан сегодня, в день образования Карелии. Регион развивается, должен и дальше развиваться транспорт».

Руководитель региона дал поручение сократить время маршрута, увеличить число станций для остановок. В перспективе совместно с РЖД планируется реконструкция станций.

Напомним, электричка запущена по поручению Главы Карелии в связи с просьбами жителей. Соглашение о новом маршруте заключили Правительство республики и ОАО «РЖД».

Добавим, в регионе с 2017 года количество пригородных маршрутов движения пассажирских поездов увеличилось с 7 до 16 направлений, количество назначаемых поездов выросло с 82 до 220 — в 2,5 раза.

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