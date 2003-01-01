Асфальт будут ремонтировать на Кургане в Петрозаводске

Поляна и стрельбище на Кургане будут закрыты из-за ремонта асфальта 9 октября.

Как рассказали в Центре спортивной подготовки, работы будут проводиться в четверг, 9 октября, в первой половине дня.

— 9 октября поляна и стрельбище РСК «Курган» будут закрыты с 9:00 до 14:00 в связи с проведением ремонта асфальтового покрытия. Просим заранее спланировать свои тренировки и с пониманием отнестись к временным ограничениям, — говорится в сообщении.

Работы, пояснили в Центре, направлены на улучшение условий для занятий спортом.

Ранее стало известно, что подрядчик завершил демонтаж моста на Кургане в Петрозаводске.