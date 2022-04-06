Асфальт «повис в воздухе» после устранения аварии на сетях на Древлянке в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Древлянка под асфальтом произошла просадка грунта в месте, где коммунальщики ранее устранили крупную аварию на сетях.

Напротив дома № 13 по улице Древлянка часть асфальта на оживленной городской магистрали буквально «повисла в воздухе». Просадка грунта произошла после проведения земляных работ АО «ПКС — Водоканал». Коммунальщики ранее здесь устранили серьезную аварию, из-за которой дома, детские сады и школа сутки оставались без холодной воды. Об этом рассказали читатели «Столицы на Онего».

«Снег растаял, и мы увидели яму под асфальтом. В любой момент дорожное покрытие может провалиться вместе с машиной или автобусом. Никаких ограждений здесь не установлено. Но беды недалеко», — сетуют жители Древлянки.

Напомним, прошлой весной асфальт провалился на Древлянке рядом с жилым комплексом «Скандинавия».