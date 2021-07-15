Асфальт провалился в центре Петрозаводска

Администрация столицы Карелии выясняет причины провала на улице Красной.

Яма образовалась на оживленной трассе в районе дома №34 на улице Красной. Специалисты управления городского хозяйства совместно с АО «ПКС-Водоканал» выясняют причины провала дорожного полотна для принятия мер, сообщили в мэрии.

Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта обследовали аварийный участок Красной улицы. Сегодня, 16 июля, подрядная организация ООО «ТехРент» выставит там необходимые предупреждающие знаки и засыплет образовавшуюся яму.

Ранее сообщалось, огромная дыра образовалась на тротуаре в центре Петрозаводска.