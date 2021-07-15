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Асфальт провалился в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
13:14, 16 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Администрация столицы Карелии выясняет причины провала на улице Красной.

Яма образовалась на оживленной трассе в районе дома №34 на улице Красной. Специалисты управления городского хозяйства совместно с АО «ПКС-Водоканал» выясняют причины провала дорожного полотна для принятия мер, сообщили в мэрии.

Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта обследовали аварийный участок Красной улицы. Сегодня, 16 июля, подрядная организация ООО «ТехРент» выставит там необходимые предупреждающие знаки и засыплет образовавшуюся яму.

Ранее сообщалось, огромная дыра образовалась на тротуаре в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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skynet
2021-07-16 14:14:19
Асфальт из-за жары плавится!
Juniper59
2021-07-16 14:09:10
Там впереди ближе к перекрёстку с Герцена ещё одно хроническое проседание есть.
Leopol'd
2021-07-16 13:47:22
Не зря в тюрьме большую стройку затеяли. Ищут подкопы. Первый уже проявился.
Off
2021-07-16 13:33:19
Там где правят педроссы , всегда разруха и дыры в асфальте ))
юнипер95
2021-07-16 13:23:52
причины понятны
David.
2021-07-16 13:22:28
Тут конечно причина известна-кирка начал рыть "метро для сточных вод". :)
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