Ассоциация туроператоров России включила Карелию в топ-5 регионов по смягчению ковид-ограничений

Эксперты туристического рынка считают, что ослабление режимов использования QR-кодов в регионах России, в том числе, в Карелии увеличит поток туристов на этих территориях.

Такой вывод следует из опроса представителей турбизнеса, проведенного Ассоциацией туроператоров России.

Ассоциация включила Карелию в топ-5 регионов по уровню либерализации применения QR-кодов. В республике объекты с «паспортом коллективного иммунитета», в том числе отели, могут не спрашивать QR-коды у посетителей. Это послабление касается фитнес-центров и бассейнов, объектов размещения туристов, театров, музеев, библиотек, концертных залов, клубов, домов культуры, организаций сфер отдыха и развлечений в Карелии.

По словам генерального директора туристической компании «Мастерская Путешествий» Владимира Лутова, туристический спрос будет выше на те регионы, где меньше ограничений, а любые послабления дают толчок к восстановлению турпотока.

Однако директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что либерализация применения QR-кодов даст положительный эффект только в следующем сезоне.

«Туристы, конечно, радуются небольшим позитивным новостям, но я думаю, это история не про текущие продажи. Все послабления и инфофон про отмену ограничений (если они продолжатся) скажутся ближе к весне и следующему лету», — говорит эксперт.

По мнению представителей отрасли, помимо необходимости предъявлять QR-коды, туристам и турбизнесу, занимающемуся экскурсионными турами мешает отсутствие единообразия в протоколах обслуживания туристов в регионах. Если экскурсионный тур предполагает посещение нескольких областей с разными видами ограничений, то туристы просто не желают изучать сложные правила посещения каждой — и в итоге отказываются от поездок.