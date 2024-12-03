Астероид рухнул на Россию

Жители северного региона поделились видео падения небесного тела.

Жители Якутии и соседних регионов поделились видео падения астероида C0WEPC5, который вчера, 3 декабря, упал в тайгу в 110 километрах от города Олекминск. Видело было опубликовано в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Красивые видео сняли жители Олекминска, Ленска и других городов, расположенных в радиусе 700 километров от места падения метеорита.

Диаметр самого астероида — около метра. Болид вошел в атмосферу и упал в 19.14 по московскому времени. Сам полет длился 5 секунд, последовала одна вспышка — в тот момент, метеорит развалился на более мелкие части.