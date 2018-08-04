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Сегодня, 04 Августа 2018
Самые читаемые новости за 4 августа
04.08.2018, 22:20
Учёные рассказали о необычных свойствах секса
Мировые учёные провели многочисленные опыты и выяснили, что регулярные занятия сексом нормализуют давление, снижают количество приступов мигрени и помогают в борьбе с ...
04.08.2018, 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 5 августа.
04.08.2018, 20:00
Ольга Бузова инвестировала в свои булки 2
Ольга Бузова расширяет спектр своей деятельности настолько, насколько это возможно.
04.08.2018, 19:40
Куда пойти в Петрозаводске 5 августа: Лыжероллеры, древнерусской искусство и фестиваль на пляже 1
Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
04.08.2018, 19:30
Дожди и грозы прогнозируют синоптики 5 августа в Карелии
О погоде в воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
04.08.2018, 17:00
В Карелии горит 155 га леса
По состоянию на 4 августа в лесах Карелии действуют 9 пожаров, все они находятся в стадии локализации.
04.08.2018, 16:38
Ирина Мирошник приготовила татарский бургер в парке 2
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в Сабантуе, где приготовила кыстыбый бургер.
04.08.2018, 15:49
Кальяны признали смертельно опасными
Американские ученые выяснили, что вред для здоровья от использования кальяна сопоставим с курением обычных сигарет.
04.08.2018, 15:07
На трассу в Карелии вновь вышел медведь 1
В очередной раз косолапого запечатлели в Беломорском районе.
04.08.2018, 14:49
ФОТО: Еще в одном микрорайоне Петрозаводска вырубили деревья 3
На Древлянке у кольца вдоль Лесного проспекта вырубили деревья.
04.08.2018, 14:20
ФОТО: Артур Парфенчиков принял участие в гонке на Кижской регате 5
Глава Карелии сел за весла в кижанку и принял участие в гонке на фестивале "Кижская регата-2018".
04.08.2018, 13:45
К острову пришлось вызвать полицию, чтобы начать гонку на Кижской регате 1
Сегодня на острове Кижи проходит XX фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".
04.08.2018, 13:32
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Лесные пожары, провал ФЦП и форель для китайцев
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
04.08.2018, 13:00
В Сортавале с помощью настенной живописи оживляют финскую историю города, чтобы привлечь туристов 1
Художественный проект направлен как для привлечения туристов, так и для повышения исторической грамотности местной молодежи.
04.08.2018, 12:59
В Карелии начали готовить экскурсоводов со знанием китайского языка
Карелия приступила к подготовке экскурсоводов со знанием китайского языка, а достопримечательности провинции Фуцзянь туристы из России смогут посетить бесплатно, сообщили в правительстве республики.
04.08.2018, 12:27
Люди и факты: Этот день в истории
"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.
04.08.2018, 12:04
В Росстате рассказали, насколько выросла зарплата россиян 5
Cреднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии выросла на 11 процентов.
04.08.2018, 11:59
ФОТО: По дороге в Лососинное убрали несанкционированную свалку 3
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии провели совместно с Прионежским лесничеством экологическую акцию по очистке от мусора лесной территории под Петрозаводском.
04.08.2018, 11:34
В Петрозаводске поливальная машина имитировала ремонтные работы во время митинга против пенсионной реформы 9
Как в Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
04.08.2018, 11:16
В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП в центре Петрозаводска 1
На пересечении улиц Анохина и Горького столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.
04.08.2018, 10:52
На Карелию надвигается непогода
Ожидается очень сильный дождь, сообщили в МЧС Карелии.
04.08.2018, 10:27
Петрозаводчанка рассказала, как они с мужем попались на удочку мошенников 5
А московский друг (настоящий), узнав о случившемся, поблагодарил их за то, что даже в такой ситуации они смогли остаться настоящими людьми.
04.08.2018, 10:04
Житель Тюмени через Интернет выманил у пенсионерки из Петрозаводска крупную сумму денег 2
В Петрозаводске 67-летняя женщина перечислила мошеннику, который представился знакомым, 9,5 тыс. рублей, сообщили в МВД Карелии.
04.08.2018, 09:38
Полицейские выйдут на дежурство в торговые центры Петрозаводска 2
В Петрозаводске торговые центры и прилегающую к ним территорию будут патрулировать наряды полиции, сообщили в МВД Карелии.
04.08.2018, 09:20
Куда пойти в Петрозаводске 4 августа: Гонки на Кижах, Сабантуй и рыцарские бои
Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.
04.08.2018, 09:00
В Петрозаводске пенсионерка на иномарке въехала в автомобиль, пропускавший пешехода 2
На Лесном проспекте женщина устроила ДТП , в котором сама и пострадала, сообщили в ГИБДД Карелии.
04.08.2018, 08:56
Два грузовика столкнулись на трассе в Карелии, есть пострадавшие
В Пряжинком районе один грузовик догнал второй, пострадали оба водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.
04.08.2018, 08:50
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 4 августа.
04.08.2018, 08:30
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 августа
04.08.2018, 07:05
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28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 11
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 5
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
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Чтиво

03.08.2018 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
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Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:00
Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
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