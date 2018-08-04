Новости
Сегодня, 04 Августа 2018
04.08.2018, 22:20
Мировые учёные провели многочисленные опыты и выяснили, что регулярные занятия сексом нормализуют давление, снижают количество приступов мигрени и помогают в борьбе с ...
04.08.2018, 20:40
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 5 августа.
04.08.2018, 20:00
Ольга Бузова расширяет спектр своей деятельности настолько, насколько это возможно.
04.08.2018, 19:40
Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
04.08.2018, 19:30
О погоде в воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
04.08.2018, 17:00
По состоянию на 4 августа в лесах Карелии действуют 9 пожаров, все они находятся в стадии локализации.
04.08.2018, 16:38
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в Сабантуе, где приготовила кыстыбый бургер.
04.08.2018, 15:49
Американские ученые выяснили, что вред для здоровья от использования кальяна сопоставим с курением обычных сигарет.
04.08.2018, 15:07
В очередной раз косолапого запечатлели в Беломорском районе.
04.08.2018, 14:49
На Древлянке у кольца вдоль Лесного проспекта вырубили деревья.
04.08.2018, 14:20
Глава Карелии сел за весла в кижанку и принял участие в гонке на фестивале "Кижская регата-2018".
04.08.2018, 13:45
Сегодня на острове Кижи проходит XX фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".
04.08.2018, 13:32
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
04.08.2018, 13:00
Художественный проект направлен как для привлечения туристов, так и для повышения исторической грамотности местной молодежи.
04.08.2018, 12:59
Карелия приступила к подготовке экскурсоводов со знанием китайского языка, а достопримечательности провинции Фуцзянь туристы из России смогут посетить бесплатно, сообщили в правительстве республики.
04.08.2018, 12:27
"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.
04.08.2018, 12:04
Cреднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии выросла на 11 процентов.
04.08.2018, 11:59
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии провели совместно с Прионежским лесничеством экологическую акцию по очистке от мусора лесной территории под Петрозаводском.
04.08.2018, 11:34
В Петрозаводске поливальная машина имитировала ремонтные работы во время митинга против пенсионной реформы 9
Как в Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
04.08.2018, 11:16
На пересечении улиц Анохина и Горького столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.
04.08.2018, 10:52
Ожидается очень сильный дождь, сообщили в МЧС Карелии.
04.08.2018, 10:27
А московский друг (настоящий), узнав о случившемся, поблагодарил их за то, что даже в такой ситуации они смогли остаться настоящими людьми.
04.08.2018, 10:04
В Петрозаводске 67-летняя женщина перечислила мошеннику, который представился знакомым, 9,5 тыс. рублей, сообщили в МВД Карелии.
04.08.2018, 09:38
В Петрозаводске торговые центры и прилегающую к ним территорию будут патрулировать наряды полиции, сообщили в МВД Карелии.
04.08.2018, 09:20
Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.
04.08.2018, 09:00
На Лесном проспекте женщина устроила ДТП , в котором сама и пострадала, сообщили в ГИБДД Карелии.
04.08.2018, 08:56
В Пряжинком районе один грузовик догнал второй, пострадали оба водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.
04.08.2018, 08:50
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 4 августа.
04.08.2018, 08:30
04.08.2018, 07:05
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Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Медиа
09.07.2018 11:06