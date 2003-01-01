Астронавты впервые сварят пиво на МКС

Эксперимент изучит влияние космоса на дрожжи.

На борту МКС астронавты впервые попробуют сварить пиво в условиях микрогравитации. Инициатор проекта — компания Starbase Brewery — заявила, что цель эксперимента — изучить реакцию дрожжей на условия космоса.

— Мы запустили наши первые два полезных груза на МКС в рамках миссии NASA Crew-11! MicroBrew-1 (название проекта - ред.) - это первая в мире попытка заставить пиво забродить в космосе, — говорится в сообщении компании.

Проект MicroBrew-1 позволит проанализировать особенности ферментации и реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию. Результаты могут помочь в совершенствовании производства продуктов питания и напитков для длительных космических миссий.

Партия оборудования для эксперимента прибыла на станцию на корабле Crew Dragon, который пристыковался 2 августа. В экипаже миссии Crew-11 — россиянин Олег Платонов, американцы Зина Кардман (командир) и Майкл Финк (пилот), а также японский специалист Кимия Юи (JAXA).

Параллельно компания реализует проект OASIS по выращиванию ячменя в космосе. Для этого пивная дробина смешана с аналогом марсианского грунта и используется как удобрение. Успех эксперимента может стать прорывом для космического сельского хозяйства.

Экипаж пробудет на станции несколько месяцев. Вскоре на Землю вернется предыдущий корабль с космонавтом Роскосмоса Кириллом Песковым и астронавтами NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, а также Такуей Ониси (JAXA). Полет осуществляется по соглашению о перекрестных полетах.