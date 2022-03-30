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Астрономы прогнозируют рост числа мощных вспышек на Солнце в ближайшее время

Новости. Общество
22:00, 25 Апреля 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Орбитальные обсерватории NASA зафиксировали две мощных вспышки на поверхности Солнца, которые относятся к категории М.

Число вспышек X- и М-класса на Солнце, подобных двум сегодняшним всплескам активности, продолжит расти в ближайшие месяцы и годы по мере выхода светила на пик солнечного цикла активности. Об этом ТАСС сообщила доцент «Сколтеха» Татьяна Подладчикова.

«С развитием цикла появляется все больше и больше пятен, они разрастаются, смещаются к экватору и живут на поверхности Солнца уже в течение нескольких недель или даже месяцев. А чем больше пятен — тем сильнее Солнце штормит. Следует ожидать все больше и больше вспышек, и мощных выбросов плазмы из солнечной короны, атмосферы Солнца», — пояснила Подладчикова.

Сегодня ночью и утром орбитальные обсерватории NASA зафиксировали две мощных вспышки на поверхности Солнца, которые относятся к категории М, которая всего на ступень ниже событий класса Х, мощнейших проявлений солнечной активности. Одна из этих вспышек породила выброс плазмы, который был направлен в сторону Земли. По прогнозам ученых, он вызовет в ближайшие дни слабую геомагнитную бурю.

Эти события, как отметила Подладчикова, продолжают тренд на повышение активности Солнца в последние недели и месяцы, за которые ученые зафиксировали несколько других мощных вспышек М и Х класса. Часть из них вызвала сильные геомагнитные возмущения, породившие полярные сияния на широте Нижнего Новгорода и нарушившие работу систем радиосвязи. Еще одна вспышка на Солнце, произошедшая в феврале, уничтожила 40 спутников связи, входящих во флотилию Starlink.

Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, могла нарушиться в ходе предпоследнего и текущего циклов солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.

В частности, Солнце впало в подобную аномально долгую «спячку» в конце сентября 2017 года после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта «спячка» продолжалась почти три года, до мая 2020 года, когда инструменты космической обсерватории SDO и других солнечных телескопов зафиксировали рождение относительно мощной вспышки класса M.

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