Астрономы рассказали, что за яркие точки светились в небе над Карелией

Светящиеся точки, напугавшие многих жителей республики, оказались редким явлением.

В ряде карельских пабликов появилась информация о непонятных светящихся точках, которые очевидцы заметили в небе вечером 2 марта. Объекты выглядели, как звезды, но непривычно яркие и расположенные в необычном месте.

Жители Карелии высказывали самые разные предположение о том, что это может быть — от НЛО до ракет. Некоторых это явление очень напугало.

Между тем в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» объяснили природу светящихся точек. Там напомнили, что в начале марта проходит «парад планет». Светящиеся точки — это расположившиеся тесно друг к другу Венера и Юпитер, самые яркие звездообразные объекты на небе. Необычное явление будет особенно ярко заметно с 1 по 3 марта, с 19.00 до 21.00 вечера.

Напомним, в конце февраля на Земле разразилась мощнейшая в 2023 году магнитная буря, ставшая следствием крупной вспышки на Солнце.