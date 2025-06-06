Астрономы зафиксировали сильнейшую за июнь вспышку на Солнце

На Земле вновь возможны магнитные бури высокого уровня.

Сильную вспышку на Солнце зафиксировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету. Эпицентр взрыва как раз в области 4114», — говорится в на сайте лаборатории.

В случае подтверждения выброса корональной массы ожидается прямое воздействие на планету, аналогичное майским выбросам, которые вызвали магнитную бурю уровня G4.

Напомним, 31 мая ученые зафиксировали самый крупный выброс на Солнце с начала года. Он спровоцировал очень мощную магнитную бурю. Она началась днем 1 июня и беспрерывно длилась практически 70 часов.