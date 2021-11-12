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Атаманы расскажут, откуда в Карелии пошли казаки

Новости. Общество
12:42, 19 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Историю становления карельского казачества обсудят на Рождественских чтениях.

Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ устраивает 23-24 ноября Рождественские образовательные чтения, которые в нынешнем году из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции пройдут в онлайн-формате. По словам организаторов чтений, их участниками станут священнослужители и миряне, сотрудники учреждений образования и специалисты республиканских министерств, а также представители общественных объединений Карелии.  

Отдельной темой обсуждения на чтениях станет история становления карельского казачества. Атаман Петрозаводского городского казачьего общества Наур Гокинаев и почетный атаман Отдельного казачьего общества Карелии расскажут, откуда пошли в республике казаки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-11-19 14:58:10
Было в нашей истории конные матросы -морфинисты и безлошадные казаки - коммунисты, всякое было, да прошло, вот только век мудрых, честных, порядочных интеллектуалов всё не наступит, а жаль.
User
2021-11-19 14:50:24
Откуда пошли - понятно. Куда пойти - цензура не пропустит.
кир
2021-11-19 14:52:34
User, ты уже там и не ной, надоел.
User
2021-11-19 14:59:25
Дорогая редакция, у вас опять топка в бане подгорает! Закройте поддувало.
Саныч
2021-11-19 14:18:49
От психбольницы, откуда еще.
Серж
2021-11-19 15:03:35
Саныч, +++++++ v бездельники к тому же .
Os
2021-11-19 13:37:31
Первые казаки в Карелии - это сосланные из Сибирского казачьего войска в 1868 г. за попытку отделения Сибири от России. Например, Усов Федор Николаевич, сослан в Повенец, здесь, кстати, исправился и больше к сепаратизму не призывал.
Koira
2021-11-19 13:31:32
Клоуны в лампасах на арене))
Hовый
2021-11-19 13:36:08
Koira, будут тебя на конюшне пороть для профилактики :)
Полезный
2021-11-19 13:02:51
Одобряю. Это будет способствовать идейно- нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Навальнята, трепещите
Hовый
2021-11-19 12:53:30
Любо !!!! :)
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