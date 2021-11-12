Атаманы расскажут, откуда в Карелии пошли казаки

Историю становления карельского казачества обсудят на Рождественских чтениях.

Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ устраивает 23-24 ноября Рождественские образовательные чтения, которые в нынешнем году из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции пройдут в онлайн-формате. По словам организаторов чтений, их участниками станут священнослужители и миряне, сотрудники учреждений образования и специалисты республиканских министерств, а также представители общественных объединений Карелии.

Отдельной темой обсуждения на чтениях станет история становления карельского казачества. Атаман Петрозаводского городского казачьего общества Наур Гокинаев и почетный атаман Отдельного казачьего общества Карелии расскажут, откуда пошли в республике казаки.