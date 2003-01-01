«Атлант» одержал уверенную победу над «Динамо-Карелией»

«Динамо-Карелия» во второй раз в этом году потерпела поражение в выездном матче.

Игра прошла накануне, 11 января, в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Обе команды представляют «Серебряный» дивизион Западной конференции. Подмосковный «Атлант» (Мытищи) располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, а «Динамо-Карелия» — на 10-й.

Карельская команда активно начала игру, и на второй минуте Илья Елисеев вывел динамовцев вперёд.

В середине периода хозяева сравняли счет: шайбу забил Алексей Крылов. Через три минуты Егор Зубков вывел «Атлант» вперёд. Ещё через две минуты Пётр Субботин удвоил преимущество команды хозяев. Во втором периоде команды играли на равных, ни одна шайба не попала в ворота. В середине третьего периода Захар Галако забил гол с ближней дистанции. За минуту до финальной сирены Дмитрий Ененко поразил пустые ворота команды гостей. 5:1 — счет матча.

Ход игры прокомментировал тренер «Динамо-Карелия» Дмитрий Крамаренко.

— Хорошо начали игру, забили гол. Но до первой пропущенной шайбы, потом всё сломалось. Два гола первый и последний были показательными. Первый гол — сами создаём момент для соперника. Центральный нападающий, играя в позиционной обороне, бездействует, просто смотрит, как соперник атакует ворота. После два прямых броска пропускаем и по духу сдались. Апогей нашего безволия — пятый гол, когда сняли вратаря. Центральный выигрывает вбрасывание вчистую, но игроки на подборы даже не реагируют, соперник просто подбирает и забивает гол. Без конкуренции сложно. У нас нет возможности заменить игрока, повлиять на него. Нет даже количества, — отметил тренер.

Сегодня вечером пройдет вторая игра с «Атлантом». Есть шанс реабилитироваться. Трансляция доступна по ссылке.

Напомним, сейчас идет серия выездных матчей. Первая в этом году игра прошла в Санкт-Петербурге с «Академией СКА».