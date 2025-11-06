Атлантическое тепло сдает позиции: в Карелию идут морозы и снег

Пока в республике бьют температурные рекорды, синоптики предупреждают о резком похолодании уже с воскресенья.

Аномально теплая первая неделя ноября в Карелии подходит к концу. Жители республики наслаждались погодой, больше характерной для начала октября, но уже в ближайшие дни столбики термометров резко поползут вниз, уступая место настоящему предзимью.

По данным Карельского гидрометцентра, причиной ноябрьского тепла стал мощный приток теплых воздух масс с Атлантики. Температурный фон всю неделю превышал климатическую норму на 3-6°C, а в прошедшие сутки отклонение достигло рекордных 7-9°C. Апофеозом тепла стал день 5 ноября в Петрозаводске, где был перекрыт абсолютный максимум 1957 года: столбики термометров показали +10,6°C.

Однако погода готовит резкую смену декораций. Уже в воскресенье, 8 ноября, с северных районов в Карелию начнет смещаться циклон по «ныряющей» траектории, который станет предвестником похолодания.

С начала следующей недели регион начнет погружаться в предзимье. Атлантическое тепло окончательно отступит, уступив место холодному воздуху из Арктики. С перестройкой высотных потоков осадки перейдут в мокрый снег и снег, а среднесуточная температура опустится до 0°C и ниже, что соответствует климатической норме.

В течение следующей недели преобладающие температуры составят ночью от +1°C до -4°C, днем — от -2°C до +2°C.

