Атлет из Петрозаводска стал победителем первенства России

Арсений Киселев завоевал золотую медаль на соревнованиях в Москве.

На Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек, которые сейчас проходят в Москве, победу одержал спортсмен из Петрозаводска. Об этом сообщили в Минспорта Карелии.

Арсений Киселев стал победителем на дистанции 400 метров с барьерами, которую он преодолел за 52.54 секунды.

Арсения представляет Спортивную школу олимпийского резерва № 3 Петрозаводска, как и другие спортсмены.

Ева Икутьева стала второй в метании копья, на тех же соревнованиях Полина Юрина заняла третье место.