«Атмосфера на встрече была жаркая», — Россыпнов поблагодарил жителей Ужесельги за продуктивный диалог

В деревне запланировали установить новую, более мощную трансформаторную подстанцию.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов обсудил с жителями Ужесельги и генеральным директором «Прионежской сетевой компании» меры, которые будет приняты для стабильного электроснабжения поселка. Об этом он рассказал в личном профиле.





По словам министра, в связи с активным строительством жилья нагрузка на электросети в Прионежском районе возросла на 60%, в связи с чем во время резкого похолодания в новогодние праздники в Ужесельге произошли отключения линий на улицах Ясная, Дачная, Зеленая, Лесная и других.

«Учитывая возросшую нагрузку, договорились об установке в первом квартале этого года новой, более мощной трансформаторной подстанции. Летом будет проложена кабельная линия, которая позволит не отключать электроснабжение Ужесельги во время аварий на линии, идущей на Деревянное», — отметил Виктор Россыпнов.





Министр подчеркнул, что несмотря на 15-градусный мороз атмосфера на встрече была жаркая, но конструктивная, благодарю всех за продуктивный диалог.



Сегодня Виктор Россыпнов встретится с жителями Чалны, а на следующей неделе — с жителями Заозерья и Новой Вилги.