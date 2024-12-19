Атмосфера так себе: жители Петрозаводска недовольны новогодним украшением Октябрьского проспекта

В сети жители Петрозаводска высказались о малом количестве украшений на Октябрьском проспекте.

Жители Петрозаводска выразили недовольство уровнем новогоднего украшения Октябрьского проспекта в этом году. Соответствующее сообщение появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Автор публикации отмечает, что в этом году праздничное оформление проспекта ограничилось участком до улицы Грибоедова. Обычно же украшения простирались до торгового центра «Главный». «Украшения закончились? Или это так сэкономили в этом году?» — задается вопросом автор.

Кроме того, он обращает внимание на отсутствие украшений в сквере имени А. Лисициной.

«И сквер А.Лисициной опять без украшений. А Новый год уже скоро. Вот такая атмосфера праздника в этом году», — констатирует автор публикации.