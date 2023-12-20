Атмосферный фронт с мощным снегопадом надвигается на Петрозаводск

В пятницу, 22 декабря, столицу Карелии и ближайшие районы вновь завалит снегом.

О приближающемся мощном снегопаде жителям столицы региона напомнили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Уже совсем скоро в городе начнется снегопад. Судя по информации из карты, атмосферный фронт двигается на юг республики со стороны Ленинградской области.

Ранее в том же паблике предупредили об атлантическом циклоне «Золтан», которые вновь принесет в Карелию снег.