Атмосферный фронт с мощным снегопадом надвигается на Петрозаводск

В пятницу, 22 декабря, столицу Карелии и ближайшие районы вновь завалит снегом.
О приближающемся мощном снегопаде жителям столицы региона напомнили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».
Уже совсем скоро в городе начнется снегопад. Судя по информации из карты, атмосферный фронт двигается на юг республики со стороны Ленинградской области.
Ранее в том же паблике предупредили об атлантическом циклоне «Золтан», которые вновь принесет в Карелию снег.
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