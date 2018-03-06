"Ау!": в Сети набирает популярность видео, на котором снежный барс призывает весну в Россию

В Московском зоопарке показали, как самка хищника по кличке Аннет кричит "Ау!"

В зоопарке считают, что так хищница зовет весну, которая наступила по календарю, но не по погоде, отмечает "Комсомольская правда".

"Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год",- говорится на страничке учреждения в Instagram.

При этом в Facebook сотрудники зоопарка пояснили, что снег для ирбиса, конечно, совершенно привычная среда. Ведь в природе эти животные обитают в горных районах Азии, в Гималаях, на Тибете, в горах Монголии и на Алтае.