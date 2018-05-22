"Ауди" отзывают из России из-за сбоя

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Компания "Фольксваген Груп Рус" отзывает 11 003 автомобиля Audi.
Официальный представитель производителя Audi на российском рынке отзывает автомобили Audi из-за возможного сбоя в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает RNS со ссылкой на информацию Росстандарта.
Всего будут отозваны 11 003 автомобиля Audi A4, A5, Q5 и Q7.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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