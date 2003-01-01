Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

В Петрозаводске выделят семь точек для организации елочных базаров.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на право торговли новогодними ёлками.

— Под эти цели выделены семь точек в разных районах города: у дома № 29 на улице Антикайнена, возле дома № 4 на улице Маршала Мерецкова, у дома № 47 на улице Чапаева, вблизи дома № 10 на улице Генерала Фролова, у дома № 40 на проспекте Александра Невского, у дома № 20 на Октябрьском проспекте, у дома № 53 на Октябрьском проспекте.

Приём заявок на участие в аукционе продлится до 5 декабря.

Ранее администрация объявила конкурс на ремонт и установку новогодних консолей.