Аукцион на строительство дома-интерната в Костомукше повторно признан несостоявшимся

Конкурсная комиссия отклонила единственную заявку на участие в торгах стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

Аукцион на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Костомукше повторно признан несостоявшимся. Как говорится в протоколе конкурсной комиссии, на участие в торгах была подана всего одна заявка, но члены комиссии приняли решение ее отклонить из-за несоответствия требованиям торгов. В прошлый раз желающих участвовать в аукционе вообще не нашлось.

Напомним, заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Карелии, которое является подведомственным учреждением республиканского Минстроя. Начальная стоимость контракта составляла 1 миллиард 540 миллионов рублей. Средства на эти цели планируется выделить из федерального и республиканского бюджетов.

Согласно аукционной документации, социальное учреждение, рассчитанное на 200 мест, необходимо сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.