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"Аварии будут продолжаться": в парламенте считают районы Карелии неспособными справиться с ЖКХ

Новости. Общество
15:09, 21 Января 2021
фото: Виктор Россыпнов
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Авария системы водоснабжения в Питкяранте, в результате которой без воды остались тысячи человек, может повториться в большинстве районов Карелии из-за неспособности муниципалитетов управлять ЖКХ.

Такое мнение высказала часть депутатов парламента Карелии при обсуждении последствий ЧП в Питкяранте.

"Подавляющее большинство муниципалитетов отказывается выполнять эти полномочия, то есть готово передать эти полномочия на уровень республики. Уровень специалистов в тех муниципалитетах, где нет денег, где хроническое недофинансирование муниципальных "Водоканалов", крайне низкий… Аварии будут продолжаться, если мы не примем последовательные управленческие решения…", - заявил депутат Леонид Лиминчук.

Эту позицию разделяют и другие депутаты парламента, но многие их коллеги считают иначе - они против излишней централизации ЖКХ.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2021-01-21 16:13:00
ППР, как в юности - Посидели, Поговорили, Разошлись. А прок от этих депутатов есть? Или только траты на содержание? Ветеранам 21 руБь, а тут сотни тысяч.
Старый человек
2021-01-21 16:08:35
Полный тупик....
Os
2021-01-21 15:47:14
Нечего было и ломать систему исполкомов и райсоветов, подчинявшихся облисполкомам и облсоветам.
кир
2021-01-21 15:25:53
Не нужен этот парламент и другие все властные структуры. Управлять эффективно можно из Петербурга.
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