"Аварии будут продолжаться": в парламенте считают районы Карелии неспособными справиться с ЖКХ

Авария системы водоснабжения в Питкяранте, в результате которой без воды остались тысячи человек, может повториться в большинстве районов Карелии из-за неспособности муниципалитетов управлять ЖКХ.

Такое мнение высказала часть депутатов парламента Карелии при обсуждении последствий ЧП в Питкяранте.

"Подавляющее большинство муниципалитетов отказывается выполнять эти полномочия, то есть готово передать эти полномочия на уровень республики. Уровень специалистов в тех муниципалитетах, где нет денег, где хроническое недофинансирование муниципальных "Водоканалов", крайне низкий… Аварии будут продолжаться, если мы не примем последовательные управленческие решения…", - заявил депутат Леонид Лиминчук. Эту позицию разделяют и другие депутаты парламента, но многие их коллеги считают иначе - они против излишней централизации ЖКХ. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".