Помощь спасателей понадобилась улетевшей с дороги и перевернувшейся легковушке в Прионежье

Водитель в ДТП получил травмы.

О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района.

ДТП произошло вечером в среду, в 20.25 на ул. Пиньгубская в селе Заозерье. Там легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Личный состав дежурного караула пожарной части № 75 Соломенного выезжал на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия. Также на место ДТП привлекался личный состав специализированной пожарно-спасательной части.

Прибывшие пожарные осмотрели место ДТП, смыли следы утечки топлива, отключили аккумулятор и поставили автомобиль на колеса. На проведение всех работ ушло 20 минут, отметили огнеборцы.

В аварии водитель получил травмы, сообщили в отряде.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вчера, 4 декабря, помощь спасателей Прионежья тоже понадобилась на дороге: на 439 километре автодороги «Кола» столкулись микроавтобус и грузовик, после чего одного из водителей с травмами увезли в больницу.