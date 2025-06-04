Автомобиль влетел в дерево на окраине Петрозаводска

Молодой водитель пострадал на проезде Тидена в столице Карелии.

Авария с участием одного автомобиля произошла в Петрозаводске вчера, 4 июня, сообщили в МЧС Карелии. Информация об инциденте поступила в 18.26 вечера.

Автомобиль врезался в препятствие на пересечении Вытегорского шоссе и проезда Тидена.

В аварии пострадал 1 человек. Спасатели отклбчили аккумулятор, чтобы не произошло возгорание.

Как уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 22- летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель был госпитализирован.