Аварию на дороге в Карелии спровоцировал выезд на «встречку»

В воскресенье вечером два автомобиля сошлись в аварии на трассе «Кола».
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, около 16.30 вечера 14 января на 470 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе столкнулись два автомобиля.
По информации ГИБДД, водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi.
В результате ДТП травмы получил водитель Renault. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее двух человек с травмами доставили в больницу после жесткого ДТП на трассе в Карелии.
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