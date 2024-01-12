Аварию на дороге в Карелии спровоцировал выезд на «встречку»

В воскресенье вечером два автомобиля сошлись в аварии на трассе «Кола».

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, около 16.30 вечера 14 января на 470 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе столкнулись два автомобиля.

По информации ГИБДД, водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП травмы получил водитель Renault. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее двух человек с травмами доставили в больницу после жесткого ДТП на трассе в Карелии.