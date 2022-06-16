Авария на электросетях привела к отключению домов на шести улицах Петрозаводска

Электроснабжение жилых домов и административных зданий на шести улицах Петрозаводска отключено из-за повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Авария произошла около 10.30. Под отключение частично попали ул. Гоголя, ул. Коммунальная, ул. Лососинская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Древлянская, пр. Комсомольский.
Как пояснили «Столице на Онего» в АО «ОРЭС-Петрозаводск», без света осталось небольшое количество зданий на ограниченной территории. Восстановить электроснабжение обещают в течение полутора часов.
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