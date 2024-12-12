Авария на пешеходном переходе затруднила движение в крупном районе Петрозаводска

ДТП произошло на Перевалке в карельской столице.
О дорожном происшествии сообщили в одном из карельских телеграм-каналов.
ДТП произошло вечером в субботу, 14 декабря, на Перевалке, сообщили в сети.
«На улице Пархоменко авария. Будьте осторожны, между машинами мало расстояния для проезда», — предупредили подписчики.
Судя по фото, авария произошла рядом с пешеходным переходом. Два легковых автомобиля расположились на дороге в разных направлениях.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Напомним, накануне, 13 декабря, в Пятом поселке жестко сбили пешехода.
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