Авария на пешеходном переходе затруднила движение в крупном районе Петрозаводска

ДТП произошло на Перевалке в карельской столице.

О дорожном происшествии сообщили в одном из карельских телеграм-каналов.

ДТП произошло вечером в субботу, 14 декабря, на Перевалке, сообщили в сети.

«На улице Пархоменко авария. Будьте осторожны, между машинами мало расстояния для проезда», — предупредили подписчики.

Судя по фото, авария произошла рядом с пешеходным переходом. Два легковых автомобиля расположились на дороге в разных направлениях.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Напомним, накануне, 13 декабря, в Пятом поселке жестко сбили пешехода.