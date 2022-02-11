Авария на трубопроводе в Суоярви устранена

Жильцам 115 домов в Суоярви вернулась вода, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня в 20.20 аварийно-восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Суоярви завершены. Водоснабжение восстановлено», - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что результате аварии на сетях водоснабжения произошло отключение холодного водоснабжения в части Суоярви. Под отключение попали 115 домов, 460 человек, из них детей 175, школа, детский сад, 3 котельные.

Прокуратура республики организовала проверку.