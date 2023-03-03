Авария на водопроводе произошла на нескольких улицах Петрозаводска, туда отправят цистерны с водой

Повреждения на сетях АО «ПКС - Водоканал» привели к отключению холодного водоснабжения в домах на семи улицах Петрозаводске.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

На 11.00 запланирован подвоз воды на ул. Репникова, д.27, а в 12.00 цистерны приедут на улицы Борноволокская, ул. Кольцевая, пер. Угловая, ул. Любы Тумановой, проезд Юхновский, проезд Песчаный, ул. Рабочая, наб. Логмозерская, ул. Логмозерская.