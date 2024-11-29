В Петрозаводске сбили затерявшегося в темноте пешехода

Двигавшийся по не освещенной дороге пешеход без световозвращающих элементов попал под машину.
Авария с участием пешехода произошла 2 декабря в 17.15 вечера в районе дома № 16 по Вознесенскому шоссе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Автомобиль Ford Transit, которым управлял 42-летний водитель, сбил пешехода, двигавшегося по проезжей части при наличии обочины. Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали.
В результате ДТП 50 - летний пешеход с травмами был госпитализирован в РБ СЭМП Петрозаводска. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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