Авария произошла на оживленном транспортном кольце в Петрозаводске

ДТП с участием фуры случилось на Верхнем Чапаевском кольце.
Очевидец прислал в «Столицу на Онего» фото последствий аварии на Перевалке в Петрозаводске. ДТП произошло сегодня утром, 29 декабря.
Судя по кадрам, столкнулись фура и легковой автомобиль на площади Верхнее Чапаевское кольцо около 10.30 утра.
По словам очевидца аварии, движение на кольце в настоящий момент сильно затруднено.
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