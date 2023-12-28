Авария произошла на оживленном транспортном кольце в Петрозаводске

ДТП с участием фуры случилось на Верхнем Чапаевском кольце.

Очевидец прислал в «Столицу на Онего» фото последствий аварии на Перевалке в Петрозаводске. ДТП произошло сегодня утром, 29 декабря.

Судя по кадрам, столкнулись фура и легковой автомобиль на площади Верхнее Чапаевское кольцо около 10.30 утра.

По словам очевидца аварии, движение на кольце в настоящий момент сильно затруднено.