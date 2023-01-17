Авария с двумя пострадавшими произошла на трассе в Карелии

В Кемском районе на трассе «Кола» столкнулись два легковых автомобиля, два человека получили травмы.
Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 17 января в 9:30 на 897 км автодороги «Кола» произошло касательное столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Nissan Tiida.
В результате аварии пострадали 43-летний водитель Nissan и его 49-летний пассажир.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, молодой водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на «встречке» на трассе в Карелии.
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