Авария с двумя пострадавшими произошла на трассе в Карелии

В Кемском районе на трассе «Кола» столкнулись два легковых автомобиля, два человека получили травмы.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 17 января в 9:30 на 897 км автодороги «Кола» произошло касательное столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Nissan Tiida.

В результате аварии пострадали 43-летний водитель Nissan и его 49-летний пассажир.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, молодой водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на «встречке» на трассе в Карелии.