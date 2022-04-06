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Авария с участием автомобиля ГИБДД произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:10, 12 Апреля 2022
фото: кадр из видео

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Машина в результате удара несколько метров проехала по газону.

В Петрозаводске сегодня, 12 апреля, в 14.14 на площади Нижнее Чапаевское кольцо. Видео с камеры наружного наблюдения компании «Сампо» было опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, автомобиль ГИБДД пересекал улицу Шотмана, и в это время в него врезалась машина Ford Focus, двигавшаяся в сторону железнодорожного вокзала, для которой горел разрешающий сигнал светофора. Уходя от серьезного столкновения, водитель автомобиля Ford свернул в сторону и выехал на газон в центре кольца, по которому прокатился несколько метров.

Как «Столице на Онего» прокомментировали в МВД Карелии, произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-постовой службы и автомобиля Ford. Пострадавших в результате аварии нет. По факту ДТП назначено проведение служебной проверки.

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