Авария с участием автомобиля ГИБДД произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Машина в результате удара несколько метров проехала по газону.

В Петрозаводске сегодня, 12 апреля, в 14.14 на площади Нижнее Чапаевское кольцо. Видео с камеры наружного наблюдения компании «Сампо» было опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, автомобиль ГИБДД пересекал улицу Шотмана, и в это время в него врезалась машина Ford Focus, двигавшаяся в сторону железнодорожного вокзала, для которой горел разрешающий сигнал светофора. Уходя от серьезного столкновения, водитель автомобиля Ford свернул в сторону и выехал на газон в центре кольца, по которому прокатился несколько метров.

Как «Столице на Онего» прокомментировали в МВД Карелии, произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-постовой службы и автомобиля Ford. Пострадавших в результате аварии нет. По факту ДТП назначено проведение служебной проверки.