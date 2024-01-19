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Авария с участием легковых автомобилей и автоцистерны произошла недалеко от Петрозаводска

Новости. Дорожная хроника
14:15, 20 Января 2024
фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

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Из-за ДТП оказалась частично перекрыта дорога в один из районов города.

Видео последствия аварии, произошедшей сегодня утром, 20 января, появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, в ДТП на въезде в Петрозаводск, недалеко от СКЗ, участвовали два легковых автомобиля Renault, а также автоцистерна дорожников. Автомобили получили механические повреждения.

Дорога из-за аварии была частично перекрыта. Подробности инцидента уточняются.

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