Аварийная бригада из Карелии отправилась в Псковскую область восстанавливать электроснабжение

Более 400 человек из Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей помогают восстанавливать электроснабжение в Псковской области.

Без электричества в Псковской области остаются более 20 тысяч человек, сообщил в tеlegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. многочисленные аварии на сетях произошли в выходные из-за ураганного ветра.

«По моему поручению была организована работа оперативного штаба. Постоянно нахожусь на связи со службами — восстановительные работы идут, но без электричества пока ещё остаются более 20 тысяч человек. Ветер не стихает, что, конечно, осложняет работу специалистов», — рассказал чиновник.

К аварийно-восстановительным работам подключены 144 бригады общей численностью более четырёхсот человек.

В пути помощь из Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей — ещё 26 бригад.