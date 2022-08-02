Аварийное отключение электроэнергии произошло на ГЭС в Карелии

В результате аварии под отключение попали Костомукша и предприятие «Карельский окатыш».

Об этом информирует официальная страница органов местного самоуправления Костомукшского городского округа в соцсети.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии на Кемской ГЭС. Под отключение попал Костомукшский городской округ и АО „Карельский окатыш“. Время проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии уточняется», — говорится в сообщении.

«Кривопорожская ГЭС работает в штатном режиме. Линии электропередач, по которым обеспечивается электроснабжение Костомукши, находятся в ведении сетевой компании. В зоне ответственности ТГК-1 нарушения в работе отсутствуют», — сообщили в пресс-службе ТГК-1 в ответ на запрос «Столицы на Онего».