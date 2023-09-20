Аварийные бригады справились с последствиями урагана на севере Карелии

Электроснабжение в северных районах Карелии полностью восстановлено.

Госкомитет Карелии по жизнедеятельности и безопасности населения сообщает, что после урагана электроснабжение в северных районах республики полностью восстановлено.



В других муниципалитетах аварийные службы работают по локальным заявкам. Продолжаются работы по расчистке завалов, уборке поваленных деревьев, замене столбов.

Напомним, циклон «Ян» накануне повредил 57 линий электропередачи в семи районах республики.



К 09.00 21 сентября отключенными оставались две ЛЭП: в Пряжинском районе и частично одна в Кеми. Ремонтные работы должны завершиться сегодня.

Напомним, непогода в среду повалила множество деревьев, оборвала провода и оставила без электричества 45 поселков в северных районах Карелии.