Аварийные бригады вернули воду почти в 350 домов Карелии

Так, в Петрозаводске холодное водоснабжение восстановлено в 115 многоквартирных домах.

Как сообщили в региональном Госкомитете по жилищному надзору, аварийные бригады работают круглосуточно.



Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Госкомитета Григорий Вертинский.



«На сегодняшний день в Петрозаводске холодное водоснабжение восстановлено в 115 многоквартирных домах. В течении дня, 5 января, водоснабжение восстановлено в более 200 домах села Коткозеро Олонецкого района, в четыре хдомах поселка Лахколампи Суоярвского округа, в 20 жилых зданиях поселка Лассанен Лахденпохского района. Сведения об устранении аварий постоянно обновляются», — написал Вертинский.



Он также отметил, что возникшие проблемы Госкомитет рассматрвиает постоянно.



«Если в доме произошла авария, необходимо обратиться в свою управляющую компанию по телефону аварийно-диспетчерской службы, либо передать сведения об аварии через ЕДДС муниципального образования. Заявку должны принять и обозначить срок проведения работ», — подчеркнул председатель Госкомитета.



В дальнейшем жильцы смогут потребовать перерасчет оплаты за непредоставленную коммунальную услугу. Напомним, ранее жильцов сегежских «деревяшек» попросили лить холодную воду круглосуточно.