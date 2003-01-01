Аварийные дома сносят на Кукковке

Ветхие здания демонтируют на улице Ровио в Петрозаводске.

Сегодня, 17 ноября, в петрозаводском микрорайоне Кукковка начался новый этап сноса аварийных расселённых домов, сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— Уже на этой неделе будут снесены три расселённых многоквартирных дома, признанных аварийными: ул. Ровио, д. 2А; ул. Ровио, д. 2Б; ул. Лыжная, д. 20/2, — рассказала она.

Демонтаж ветхих зданий выполняет специализированный застройщик «Карельский 5». Работы проводятся в рамках программы Комплексного развития территорий.

Ранее мы писали, что на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ карельские депутаты обсудили ход реализации масштабной программы по расселению аварийного жилья, на которую из федерального бюджета было выделено 5 миллиардов 250 миллионов рублей. Для ускорения процесса активно используется механизм «Комплексного развития территорий» (КРТ), привлекающий застройщиков. На участках, расположенных под аварийными домами, подрядчики строят новое жильё и благоустраивают инфраструктуру.