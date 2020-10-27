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Аварийные сараи пошли под снос в Петрозаводске

Новости. Общество
18:00, 28 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Октябрьском районе демонтировали опасные сараи, сообщили в администрации столицы Карелии.

В Петрозаводске силами "Автоспецтранс" снесли аварийные сараи на Краснофлотской улице (в районе дома № 13Б) и на Октябрьском проспекте (в районе домов № 33 и № 35). В рамках муниципального контракта подрядчик вывез остатки построек с городских территорий. Обращения об опасных конструкциях поступали в администрацию от местных жителей.

В этом году планируется также ликвидировать признанные аварийными постройки на улицах Шотмана (возле дома № 62), Онежской Флотилии (возле дома № 18) и Некрасова (возле дома № 20).

Ранее мэрия предупредила, что снесет в Петрозаводске еще 8 гаражей.

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