Аварийные сараи пошли под снос в Петрозаводске

В Октябрьском районе демонтировали опасные сараи, сообщили в администрации столицы Карелии.

В Петрозаводске силами "Автоспецтранс" снесли аварийные сараи на Краснофлотской улице (в районе дома № 13Б) и на Октябрьском проспекте (в районе домов № 33 и № 35). В рамках муниципального контракта подрядчик вывез остатки построек с городских территорий. Обращения об опасных конструкциях поступали в администрацию от местных жителей.

В этом году планируется также ликвидировать признанные аварийными постройки на улицах Шотмана (возле дома № 62), Онежской Флотилии (возле дома № 18) и Некрасова (возле дома № 20).

Ранее мэрия предупредила, что снесет в Петрозаводске еще 8 гаражей.