Аварийные сараи в Кеми пошли под снос после обращений жителей

Хозпостройки на улице Свердлова пострадали от пожара в мае этого года.
В Кеми приступили к сносу аварийных сараев, разобрать которые просили местные жители. Работы провели возле дома № 15 на улице Свердлова. К настоящему моменту снесли половину сгоревших хозпостроек.
«Аварийные постройки — серьезная проблема. Они не только портят облик города, но и представляют опасность, особенно для детей. Депутатский корпус провел работу с администрацией, в результате начался снос сараев, в которых в мае было возгорание. Решение этой проблемы продолжим», — пояснила депутат Совета Кемского городского поселения Ирина Ильницкая.
Добавим, ранее по обращениям жителей домов по улице Вокзальной и Свердлова отремонтировали лестницу, которая ведет к общегородской детской площадке. На лестничном спуске восстановили разрушенные ступени, он стал безопасным для пешеходов.