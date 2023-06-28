Аварийный деревянный дом горел на севере Карелии (ФОТО)

Вечером 28 июня в Беломорске произошел пожар в аварийном жилом здании.

Как сообщается в паблике «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району», вечером 28 июня спасатели узнали о пожаре в Беломорске, в доме №13 по улице Порт-шоссе.



Пламя полностью охватило квартиру на втором этаже двухэтажного деревянного дома, по зданию распространился густой дым.



С огнем боролись семь человек личного состава Беломорской пожарной части.



Пострадавших нет. Причина и виновные устанавливаются.