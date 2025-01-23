Аварийный мост в деревне Юшкозеро, которым заинтересовался Следком России, закроют для машин и пешеходов

С 26 января запретили проезд автомобилей и пешеходный проход по аварийному мосту в деревне Юшкозеро в Калевальском районе.

Администрация Юшкозерского сельского поселения в официальном паблике предупредила о закрытии моста.

С 26 января после 13.00 мост на ул. Добрыниной в деревне Юшкозеро будет закрыт, сообщили в сети.

Проезд автомобильного транспорта и пешеходный проход по мосту запрещен до решения вопроса по возобновлению и завершению капитального ремонта данного объекта.

Мост закрыли в связи с его аварийным состоянием.

Ранее Следком России поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии моста в деревне Юшкозеро в Калевальском районе.

Напомним, автомобиль чуть не упал в реку с аварийного моста.