Аварийный мост в поселке Карелии может рухнуть в любой момент (ВИДЕО)

Жительница села Видлица Олонецкого района потребовала от властей принять срочные меры, чтобы избежать трагедии.

Ольга Бутенко записала открытое видеообращение к властям от имени жителей села Видлица и деревни Большие Горы в борьбе за сохранность моста через реку Новзема.

По словам активистки, в селе Видлица Олонецкого района уже несколько лет происходит планомерное разрушение деревянного автомобильного моста тяжёлыми лесовозами. Жители села опасаются, что в любой момент он может разрушиться.

«На сегодняшний день мост уже в аварийном состоянии, движение TC свыше 7 тонн по нему ограничено (установлены соответствующие знаки), но эти требования не соблюдаются организациями, осуществляющими вблизи Видлицы вывоз леса. Жители села бьют тревогу! Нужно принимать срочные меры во избежание трагедий».