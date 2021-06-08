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Аварийный мост в поселке Карелии может рухнуть в любой момент (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:30, 09 Июня 2021
фото: кадр с видео

Жительница села Видлица Олонецкого района потребовала от властей принять срочные меры, чтобы избежать трагедии.

Ольга Бутенко записала открытое видеообращение к властям от имени жителей села Видлица и деревни Большие Горы в борьбе за сохранность моста через реку Новзема.

По словам активистки, в селе Видлица Олонецкого района уже несколько лет происходит планомерное разрушение деревянного автомобильного моста тяжёлыми лесовозами. Жители села опасаются, что в любой момент он может разрушиться.

«На сегодняшний день мост уже в аварийном состоянии, движение TC свыше 7 тонн по нему ограничено (установлены соответствующие знаки), но эти требования не соблюдаются организациями, осуществляющими вблизи Видлицы вывоз леса. Жители села бьют тревогу! Нужно принимать срочные меры во избежание трагедий».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-09 09:49:30
ето как письмо Деду Морозу
Вася
2021-06-09 09:35:19
Юмор у нее своеобразный, если не сказать безобразный
Изя
2021-06-09 09:32:10
Там где приставы и буряты с масквачами там всегда разруха ( off) )))) :) :)
Вася
2021-06-09 09:31:50
Все в руках американских партнеров.
кир
2021-06-09 08:54:46
Самобытные, что делали последние двадцать лет?
Урбанист
2021-06-09 08:34:53
Требовальщица очередная. В депутатки небось хочет
Гость
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