Аварийный мост в Прионежье отремонтируют по требованию прокуратуры

Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев высказал мнение по поводу жестокого избиения в Беломорске, повлёкшего гибель молодого человека с инвалидностью, а также заступился за девочку, которая сломала челюсть пьяному мужчине.

Ранее дорожники завершили капитальный ремонт моста через реку Чирко-Кемь в Муезерском районе. По данным Минтранса Карелии, были полностью обновлены опоры, усилены пролетные балки, а также выполнена отсыпка и укрепление конусов.

— Прокуратура внесла представление в ОАО «РЖД». Когда нарушения не были устранены, был направлен иск в суд. Петрозаводский городской суд удовлетворил требования прокурора и обязал провести ремонтно-восстановительные работы в течение 1,5 лет, — рассказали в надзорном органе.

Переправа находилась в ненадлежащем состоянии, а эксперты обнаружили на её поверхности трещины, коррозию опор и другие дефекты. Как сообщили в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, капитальный ремонт ранее не проводился.

Железнодорожный мост через реку Эндручей, расположенный около станции «Ладва» в Прионежском районе, отремонтируют по требованию Карельской транспортной прокуратуры.

