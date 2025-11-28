Аварийный мост в Прионежье отремонтируют по требованию прокуратуры

Железнодорожную переправу возле станции «Ладва» обещают восстановить в течение ближайших полутора лет.
Железнодорожный мост через реку Эндручей, расположенный около станции «Ладва» в Прионежском районе, отремонтируют по требованию Карельской транспортной прокуратуры.
Переправа находилась в ненадлежащем состоянии, а эксперты обнаружили на её поверхности трещины, коррозию опор и другие дефекты. Как сообщили в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, капитальный ремонт ранее не проводился.
— Прокуратура внесла представление в ОАО «РЖД». Когда нарушения не были устранены, был направлен иск в суд. Петрозаводский городской суд удовлетворил требования прокурора и обязал провести ремонтно-восстановительные работы в течение 1,5 лет, — рассказали в надзорном органе.
Ранее дорожники завершили капитальный ремонт моста через реку Чирко-Кемь в Муезерском районе. По данным Минтранса Карелии, были полностью обновлены опоры, усилены пролетные балки, а также выполнена отсыпка и укрепление конусов.