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Авиабилеты подорожали: маршруты и цены

Новости. Общество
09:07, 05 Марта 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Средняя цена билета на самолет в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. рублей.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Biletix и Aviasales.

Стоимость билетов выросла на 55% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с мартом 2019 года. 

По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, средняя стоимость авиабилета в ОАЭ выросла с 2019 года вдвое — до 23,7 тыс. рублей. Билеты в Грузию подорожали за два года в 2,5 раза, с 6,5 тыс. до 15,7 тыс. Цена билета на Мальдивы выросла на 36%, до 40,1 тыс., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. рублей.

В Biletix рассказали, что стоимость перелета из Москвы в Минск и обратно выросла более чем вдвое — с 6,5 тыс. в 2019 году до 13,6 тыс. рублей в 2021 году. По мнению экспертов, рост цен на авиабилеты связан с падением курса рубля и ограниченным предложением. 

Еще о ценах на авиабилеты читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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