Авиабилеты подорожали: маршруты и цены

В Biletix рассказали, что стоимость перелета из Москвы в Минск и обратно выросла более чем вдвое — с 6,5 тыс. в 2019 году до 13,6 тыс. рублей в 2021 году. По мнению экспертов, рост цен на авиабилеты связан с падением курса рубля и ограниченным предложением.

Еще о ценах на авиабилеты читайте в интернет-газете "Вести Карелии".